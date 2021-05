Nárazy do aut vzbudily muže ve Zlíně. Namol opilý řidič se snažil vyjet z parkoviště

Hlasité rány vzbudily kolem půl druhé ráno muže na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Když vyhlédl z okna, spatřil osobní auto na parkovišti, jehož řidič se pokoušel vyjet. Příliš se mu to nedařilo a narážel do aut i do zdi domu. Muž proto přivolal strážníky, a ti po zjištění situace také dopravní policisty.