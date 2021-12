Naivní ženu napálili podvodníci na seznamkách dvakrát. Poslala 600 tisíc

Pár měsíců nato ženu na jiné seznamce oslovil muž, který jí sdělil, že je vojenským důstojníkem v Pákistánu a že by se chtěl brzy vrátit zpět do České republiky. Po pouhých pár dnech vzájemného psaní ji požádal, zda by za něj podala výpověď ze služebního poměru jeho velícímu důstojníkovi, aby mohl odjet z mise, přijet za ní do Čech a vzít si ji za ženu.