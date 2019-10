Nadával mi do cikánů, tvrdí muž obžalovaný z útoku nožem na ubytovně

Obžalovaný se ale u soudu hájí, že to nebyl on, kdo s útokem začal. Přestože oběť utrpěla jen lehké zranění, Bangovi hrozí až dvanáct let vězení, protože případ je vzhledem k charakteru útoku kvalifikován jako pokus o těžké ublížení na zdraví. Bango byl navíc za podobný zločin již v minulosti odsouzen k nepodmíněnému trestu, který si již odpykal.

Než se případ dostal k soudu, uplynuly dva roky. Incident se odehrál 7. října 2017 v sedmém patře ubytovny. „Obžalovaný muže nejprve napadl údery pěstí, poté uchopil do ruky nůž, takzvaný motýlek, a ohnal se proti němu. Zasáhl ho do pravé strany krku a způsobil mu řeznou ránu o délce sedm až osm centimetrů,“ stojí v obžalobě. To, že muž neutrpěl vážné zranění, které by ho mohlo ohrozit na životě, byla podle znaleckého posudku jen shoda náhod a velké štěstí.