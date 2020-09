Naďa z Ruska vylákala od muže z Olomoucka statisíce korun

Zanedlouho se podle ní společně dohodli, že Naďa přiletí do České republiky. Vyčíslila si náklady na cestu ve výši 400 eur, které jí muž uhradil na smluvené číslo účtu. Později požadovala ještě další částku ve výši 2300 eur na úhradu víza. I tuto částku jí muž na účet poukázal. Nadi se však ve stanovený den v červenci roku 2019 na letišti v Praze nedočkal.

„Později jej kontaktovala s omluvou, že ji zadržel celní úřad a k uhrazení kauce a obdržení víza do ČR potřebuje ještě další peníze, a to 3700 eur. I tuto částku jí muž poslal na účet. Žena však za ním nikdy nepřiletěla, pokaždé si vymyslela nějaký důvod nebo komplikace, kvůli kterým to nebylo možné,“ konstatovala Vanková.