Načerno chovaní lvi musí z obytné zóny pryč

„U chovu těchto zvířat platí přísnější podmínky, a to jak s ohledem na welfare samotných zvířat, tak i s ohledem na jejich okolí. V konkrétním případě je to například ochrana veřejnosti před možným únikem šelem, když stavby pro jejich chov jsou umístěny v hustě osídlené rezidenční oblasti města Rokycany,“ stojí v rozsudku Krajského soudu v Plzni z minulého týdne, který postup veterinářů posvětil.

Podle veterinářů je chov šelem v zastavěných částech obcí nevhodný a není tak ve veřejném zájmu. „V tomto případě by navíc nebylo logické, abychom povolili chov těchto zvířat tam, kde není možné pro ně legálně postavit vhodné ubikace, neboť to odporuje územnímu plánu,“ uvedl před soudem zástupce veterinární správy. Jak dodal, v ilegálně provozované stavbě nemůže existovat tolerovatelný chov.

Druhou lvici si podle svých slov pořídil právě kvůli veterinářům, kteří tím podmiňovali souhlasné stanovisko k chovu. „Odůvodňovali to tím, že lvici nemohu chovat samostatně, protože tato zvířata žijí v tlupě,“ dodal chovatel.

Pokud Novotný šelmy nepřemístí na vhodnější místo, vystavuje se jednak velké pokutě za nelegální chov, ale také může o zvířata přijít. „Soud po přezkoumání zákonnosti našeho rozhodnutí uznal, že je po právní stránce v pořádku. Potvrdil tím, že zvířata jsou v daném místě chována nelegálně. Nyní zvážíme další kroky a nevylučuji, že podáme místně příslušnému orgánu podnět k nápravnému opatření, kterým je odebrání a přesun zvířat do jiného schváleného zařízení,“ uvedl Richard Bílý z Krajské veterinární správy v Plzni.

Udat zvířata by byl ale zřejmě velký problém. „Pro zoologické zahrady jsou z chovatelského pohledu prakticky bezcenná, neboť nemají původ. Šanci moc nevidím ani u soukromých zařízení, protože řada různých zookoutků zanikla,“ konstatoval ošetřovatel šelem z plzeňské zoo Tomáš Košatka.

Nevyloučil, že nakonec budou muset být zvířata utracena. „Pokud by se přece jen podařilo šelmy někam umístit, neměla by mít problém se v novém prostředí adaptovat. Samozřejmě nějakou dobu to potrvá, když byla zvyklá na jednoho člověka,“ uzavřel Košatka.