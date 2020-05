Na Vsetínsku havaroval traktor s pěti mladými muži, dva zemřeli

Tragická nehoda traktoru s pěti muži ve věku od 23 do 31 let se stala v noci na sobotu v lese poblíž Čertových skal v katastru Lidečka na Vsetínsku. Dva muži při havárii zemřeli a tři utrpěli zranění. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Právu to řekla v sobotu policejní mluvčí Lenka Javorková.