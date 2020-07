Na přehradě u Chebu se utopil 16letý mladík, našli ho až potápěči

Podle svědků patřil mladík do party, která na břehu hrála fotbal. Do vody skočil za míčem, který jim tam spadl. Lékař se předběžně vyjádřil v tom smyslu, že mladíkovi mohlo selhat srdce poté, co po fyzické zátěži skočil do studené vody. Teplota v přehradě nedosahuje ani dvaceti stupňů.