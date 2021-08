Na Orlickoústecku se po deštích sesunula půda, silnice je uzavřena

„Po sesuvu půdy se tu vytvořil kráter o hloubce asi pěti metrů. Jeho vzdálenost od silnice je asi dva a půl metru s tím, že geotechnik určil vysokou pravděpodobnost dalšího neřízeného sesuvu zeminy. Tento sesun by mohl významně ohrozit bezpečnost, a proto jsme přistoupili k uzavření silnice,“ uvedl náměstek pardubického hejtmana Michal Kortyš (ODS).

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi vytíženou silnici, bude situace provizorně řešena zjednosměrněním komunikace. Do té doby budou zavedeny objízdné trasy.

„Příkop na druhé straně od propadliny se zasype a vytvoří se provizorní komunikace v délce asi 80 metrů. Úplná uzavírka komunikace proto bude maximálně do příštího týdne do pátku. Rádi bychom to ale urychlili,“ doplnil náměstek.