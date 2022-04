Na Hodonínsku řádil sériový žhář. Když měl vztek, zapálil les

„Nebylo týdne, kdy by v okolí Rohatce, Vracova či Hodonína nevypukl požár. Všechny měly společné rysy. Úmyslné zapálení a vždy více ohnisek. V březnu četnost vzrostla a hořelo už téměř každý den,“ uvedl ředitel hodonínské policie František Klimus.

Vítr na Hodonínsku rozfoukal plameny do deseti hektarů lesa

Když měl muž vztek, sedl na kolo a jel něco zapálit. Svého činu teď prý lituje a do protokolu vypověděl, že jeho cílem nebylo způsobit škodu. Jenže způsobil a prozatím je vyčíslena na více než půl milionu korun. Ještě ale není stanovená částka, kterou zavinil při posledním pětihektarovém požáru lesa.

Další škody vznikly nutností nasadit hasiče a techniku při likvidaci plamenů. Náklady, které by rovněž mohl dostat k náhradě, nebudou malé. Už první požár 5. října si vyžádal nasazení čtyřiceti cisteren a 181 hasičů, kteří deset hektarů lesa hasili čtyřiadvacet hodin. „Když to spočítáme, za dobu, co zapaloval, zaměstnal 180 cisteren a osm set hasičů,“ uvedl vyšetřovatel hasičů Stanislav Klásek.