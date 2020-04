Kamion smetl na dálnici D2 auto údržby, jeden mrtvý

Na dálnici přistál i záchranářský vrtulník, a to do jízdních pruhů směrem na Slovensko. Provoz byl proto na dobu nezbytně nutnou v tomto směru uzavřený. Ve směru do Česka dopravu odklánějí z dálnice už slovenští policisté, jezdit by se mělo přes přechod Holíč–Hodonín. Vozy by se pak měly zpět vracet na D2 na exitu 48 Břeclav.