Na českých silnicích letos zemřelo 466 lidí, více než loni

Od začátku letošního roku do půlnoci z 30. prosince na pátek se v Česku stalo 98 521 dopravních nehod. Loni jich bylo o 3873 méně. Počet obětí meziročně stoupl o sedm na 466.

Řidič na Kolínsku vjel do protisměru přímo na kamion. Dva mrtví

Loňský rok byl co do počtu obětí nehod nejméně tragický od roku 1961. Bilanci příznivě ovlivnila covidová pandemie, která snížila provoz na silnicích. Počty úmrtí při nehodách se ale snižují i dlouhodobě. V polovině 90. let minulého století ročně zemřelo na silnicích kolem 1400 lidí. Naproti tomu v posledních deseti letech bylo podle statistik dopravní policie maximem 681 mrtvých v roce 2012.