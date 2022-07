Na Babišově mítinku v Domažlicích se popraly dvě ženy. Udeřila jsem ji v sebeobraně, řekla aktérka

To vyprovokovalo Miloslavu Wiesnerovou, matku druhého místostarosty Domažlic Radka Wiesnera (ANO), jež odpůrkyni píšťalku vzala a poté ji udeřila do hlavy.

„Mrzí mě to, nemělo se to stát. Udeřila jsem paní v sebeobraně, protože se mi silně zakousla do ruky, když jsem jí sebrala píšťalku. Hrozně to bolelo, byla to podvědomá reakce. Na ruce mám zánět a modřiny,“ řekla Wiesnerová, i když je z videa z události patrné, že se jí Vavříková zakousla do ruky až po napadení od Wiesnerové.