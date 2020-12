Muž zemřel po útoku nožem na Kolínsku, policie viní z vraždy přítelkyni

Za pobodání partnera půjde žena na 8,5 roku do vězení. Naběhl mi na nůž, hájila se

Za pobodání partnera půjde žena na 8,5 roku do vězení. Naběhl mi na nůž, hájila se Krimi

Vyšetřovatelé navrhli, aby soud poslal ženu do vazby, důvodem je obava, že by se obviněná vyhýbala trestnímu stíhání, případně by opakovala podobný čin.