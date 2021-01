Muž z Plzně vyhrožoval státu atentáty v době covidu, dostal podmínku

Co bylo motivem činu, Chytka u soudu neřekl. Jeho obhájce ale poukázal na to, že jej k výhrůžkám v podstatě nepřímo navedl operátor z tísňové linky. „Při tom hovoru na tísňovou linku pan Chytka v podstatě spontánně řekl, že bude škodit českému státu v době koronaviru. A teprve následně na dotazy pracovníka operačního střediska to dále rozvíjel. Nechci naznačovat, že by snad k tomu byl nějak vyprovokován, ale na druhou stranu ze záznamu hovoru je patrné, že to obžalovaný neměl rozhodně nějak promyšlené,“ prohlásil advokát.