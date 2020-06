Muž z Kladenska podle policie vydíral dítě kvůli intimním videím, hrozí mu 12 let

Muž podle kriminalistů komunikoval s dívkou od ledna do května na Facebooku a Instagramu poté, co ji požádal o přátelství.

„Později ji měl nutit k zaslání jejích choulostivých a intimních videí, a to i přes to, že věděl, že jí je méně než 15 let. Toto činil pod pohrůžkou, že pokud dívka neuposlechne, zašle jejím spolužákům její choulostivé video, jímž disponuje,” sdělila ve čtvrtek mluvčí policie Barbora Schneeweissová.