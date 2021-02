Muž v roce 1991 týral svou manželku. Nyní dostal tři roky

Sám obžalovaný se neúspěšně hájil tím, že za odsouzením jsou jen spory v rodině o majetek. Počátek případu se podle rozsudku, který má Právo k dispozici, datuje do roku 1991. Tehdy měl muž svou ženu opít či omámit a pak ji ve stavu, kdy o sobě nevěděla, osahávat či natáčet nahou. Tak se měl chovat až do roku 1999.

Další trestný čin se podle soudu odehrával od roku 2004 až do listopadu 2018. „Vyžadoval od ní plnění úkolů v domácnosti jako úklid a vaření, a to i přesto, že byla momentálně vyčerpaná ze zaměstnání, a když jeho příkazu neuposlechla, vulgárně jí nadával,“ popsal soud s tím, že žena pak dokonce uvažovala o sebevraždě a nyní kvůli takovým prožitkům trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

Bývalá manželka naopak tvrdila, že vše se odehrálo a sama si nese výrazné psychické následky. „Vulgárně mi nadával. Zpočátku to bylo kvůli dětem, pak už ani nevím, co se mu nelíbilo. Šlo třeba o špatně ohřáté jídlo. Stupňovalo se to, a to kvůli penězům,“ popsala.