Muž v liberecké tramvaji požádal o uvolnění místa pro ženu o berlích. Zmlátili ho

Agresor po devětadvacetiletém muži vystartoval, když tramvaj odjížděla ze zastávky u vlakového nádraží. Na další zastávce U Rybníčku navíc do tramvaje nastoupil útočníkův známý a slovně se pak do 29letého muže pustili oba dva. „Znovu mu vyhrožovali, že ho zbijí,“ líčila policejní mluvčí.

A na další zastávce Fügnerova vše vygradovalo. Jeden z dvojice útočníků muži nejprve plivnul do obličeje a zasypal ho dalšími urážkami a výhrůžkami. A když všichni tři vystoupili, neznámí útočníci cestujícího fyzicky napadli.

„Jeden z nich ho držel zezadu za paže, aby mu znemožnil pohyb, a druhý ho bil pěstmi do obličeje. V té době kolem procházely desítky lidí. Nenašel se ale nikdo, kdo by byl muži ochotný pomoci třeba jen přivoláním policistů nebo strážníků. A to ani ve chvíli, kdy muž pod ranami útočníka upadl na zem,“ doplnila Baláková s tím, že napadený si na tísňovou linku musel zavolat sám.