Muž v hospodě na Klatovsku pořezal hosta střepem, má na krku pokus o vraždu

Krvácejícímu muži poskytli první pomoc svědci incidentu, kteří také přivolali záchrannou službu. „Zraněný muž byl poté transportován do Fakultní nemocnice Plzeň,“ dodala Fialová.

Policisté po útočníkovi začali ihned pátrat. Nakonec ho dopadli v nedaleké ubytovně. Zadržený muž byl umístěn do policejní cely a kriminalisté podali státnímu zástupci návrh na jeho vzetí do vazby. Muži hrozí za zločin vraždy ve stádiu pokusu několik let za mřížemi.