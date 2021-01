Muž si chtěl zkrátit cestu přes kolej, smetl jej rychlík

„V neděli před sedmnáctou hodinou přijel do železniční stanice Drahotuše osobní vlak. Tři cestující z tohoto vlaku si chtěli zkrátit cestu a proti zákazu přecházeli přes přechod 2. koleje v době, kdy stanicí projížděl rychlostní expres z Bohumína do Prahy. Prvním dvěma se před příjezdem vlaku podařilo přejít mimo kolej, padesátiletý muž to však těsně nestihl,“ uvedl policejní mluvčí František Kořínek.