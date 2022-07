Muž se pokusil ubodat matku, zlomil o ni čepel. Nekvalitní výrobek, postěžoval si

Muž svou matku napadl počátkem března v příbramském domě s pečovatelskou službou, uvedl státní zástupce. Ve chvíli, kdy se k němu otočila zády, vytáhl svůj lovecký nůž s devíticentimetrovou čepelí a matku sedmkrát bodl do hlavy a krku, dokud se mu nezlomila špička čepele.

„No, ten nůž byl od Vietnamců, nebo jak se jim říká venku. Od nich, když si člověk koupí plastovou lžíci, tak se o ni řízne. Oni mají hrozně nekvalitní věci, to se hned zlomí nebo nefunguje,“ postěžoval si obžalovaný u soudu.

Muž v Příbrami pobodal matku, zakrvácený se pak běžel udat do budovy soudu

Poté se podle spisu pobodaná žena sesunula k zemi a její syn z místa činu utekl. O něco později vběhl zakrvácený do budovy příbramského okresního soudu, kde zařval, že zabil svou matku, a rovněž odtamtud utekl. Policie ho zadržela asi za čtvrt hodiny. Zraněnou ženu vrtulník přepravil do motolské nemocnice, kde jí lékaři zachránili život.

„Co se stalo? To se nedá vysvětlit. Udělal jsem tu největší hloupost, jsem rád, že je tady a nic jí není. Necítil jsem ruce, byl jsem tak odlehčenej, že moje ruce nikdy nebyly tak lehký.

Zničehonic se to odehrálo,“ popsal soudu okamžik útoku obžalovaný. Až když prý jeho matka zařvala bolestí, tak se uklidnil. „Jsem rád, že jí nic není,“ dodal.

Podle spisu i výpovědí zúčastněných útoku předcházela neutěšená bytová situace. Matka obžalovaného musela byt, ve kterém s ní obžalovaný sedm let bydlel, prodat.

„Stalo se to, že zničehonic jsem šel domů z práce, byl prázdný byt a ona, že je prodanej. Rozbrečel jsem se, že je prodanej, ona se rozbrečela taky, že je prodanej, a že už to nejde vrátit,“ řekl k tomu mladík. „Chtěl jsem se drogou zabít, nedošlo k tomu, došlo k tomu, že jsem tři hodiny nemoh dýchat. Za dva dny se to (napadení matky) pak stalo,“ dodal s tím, že se chtěl „předávkovat pervitinem za tři tisíce“.