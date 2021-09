Muž přepadl trafiku s injekční stříkačkou. Pak čekal nedaleko na hlídku

Recidivista se do vězení snažil dostat od minulé středy, kdy pod pohrůžkou násilí nutil číšníka, aby mu zavolal policejní hlídku. Protože byl tehdy velmi opilý, skončil na záchytné stanici v Liberci.

„Odtud si to ve čtvrtek ráno namířil rovnou do českolipské trafiky, protože se svého cíle nechtěl vzdát,” uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

„Po chvíli ale změnil názor a trval jenom na tom, aby přivolala policisty. To vysvětlil tím, že se chce vrátit do věznice, kde to dobře zná a kde je mu lépe než na svobodě,” uvedla Baláková.