Muž pobíhal s nožem po činžáku v Praze, pak se zamkl. Z bytu ho vytáhla zásahovka

Policisté se nejdřív snažili s mužem vyjednávat, ten se s nimi ale odmítal bavit. Do bytu pak vtrhla policejní zásahová jednotka.

„Muž byl zadržen po násilném vniknutí do bytu. Pak si ho převzala do péče záchranná služba, která ho přepravila do psychiatrické nemocnice v Bohnicích,” sdělil mluvčí s tím, že se jednalo o zhruba 40letého muže.