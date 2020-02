Muž nutil své syny předstírat těžké postižení. Za podvod s dávkami dostal šest let

Výnosný byznys si udělal z ne právě dobrého zdravotního stavu svých synů čtyřicetiletý Vladimír O. z Brněnska. O dětech totiž tvrdil, že jsou postižené víc, než byla skutečnost, aby z úřadů vymámil sociální dávky. Takto si od roku 2008 do roku 2016 přišel na více než 1,6 milionu korun, dalších 160 tisíc získal sám svým simulováním. Za podvod teď půjde na šest let do vězení.