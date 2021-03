Muž nakažený covidem utekl z izolace oknem

Po uprchlém muži hned začali strážníci pátrat. Po třech hodinách ho lapili v Havlíčkově ulici. „Předali jsme ho Policii ČR, která si ho převzala,“ dodal Kypta a policie to potvrdila.

Šířila covid, hrozí jí až osm let

Nákaza se prokázala mezi mladoboleslavskými bezdomovci minulý týden. Ve zdejším středisku Naděje byl potvrzen covid u jedné z klientek, která ve středisku přespávala. Kvůli tomu putovali další spolunocležníci do karantény v Nádražní ulici. Celkem tam zatím skončilo čtyřicet dalších bezdomovců.

Mám covid, řekl muž řemeslníkům. Museli do karantény

„Před třemi dny jsme jednoho našli. Neposadili jsme ho do auta, ale pěšky jsme s ním došli do nemocnice na testy. V tomhle případě ale muž nevěděl, že se setkal s nakaženou. V sobotu jsme ale řešili dalšího bezdomovce, který tvrdil, že nakažený je. Stejně jako u uprchlého jsme k němu volali Policii ČR, která si vyžádala i záchranku a převoz do nemocnice,“ dodal Kypta, podle něhož zbývá ještě najít asi pětici lidí, kteří se v Naději s nakaženou setkali.