Recidivista hrozil dvěma neznámým lidem podřezáním. Vyšetřují ho na svobodě

Rok až pět let vězení nebo peněžitý trest hrozí muži, který podle policie na Nový rok na Jindřichohradecku hrozil s kapesním nožem v ruce ženě a muži, že je podřeže. Ani jednoho neznal a do jejich bytu vnikl neoprávněně. Policie navrhla na muže, který už byl v minulosti trestaný, uvalit vazbu. Státní zástupce to ale odmítl. Obviněný muž je tak stíhán na svobodě.