Muž hodil po partnerce šroubovák, ona ho s ním pobodala

Až osmnáct let za mřížemi by mohla strávit čtyřiadvacetiletá žena z Náchodska, která měla na konci března vážný konflikt se svým partnerem. Pohádali se a muž po ní hodil šroubovák. Ona ho vzala a udeřila ho s ním do oblasti pravého oka. Pak ho ještě šestkrát bodla do horní části těla.