Musím zapálit auto, svěřil se muž čerpadlářce. Zapalovač prodat odmítla

To ještě uvidíte, to se všichni proletíte! Těmito slovy si minulý týden v pátek před šestou hodinou ráno ulevoval na čerpací stanici v Jablonci nad Nisou-Rýnovicích 47letý muž poté, co mu čerpadlářka obsluhující benzínku odmítla prodat tekutý zapalovač nebo plyn. Policie případ řeší jako výtržnost.