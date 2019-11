Motorkáři ničí přírodu v Moravském krasu, ochranáři hledají svědky

Strážci přírody se na terénní motocykly i čtyřkolky v Moravském krasu zaměřují. V létě se jim podařilo přistihnout řidiče čtyřkolky, dostal pokutu 5000 korun. Na místě lze přitom uložit pokutu až do výše 10 000 korun. U motorkářů je ale jejich dopadení složitější, mohou rychle zajet do lesa a hlídce ujet. "Problém je, že nemají registrační značky. Kdyby je měli, byli by snadno dohledatelní," uvedl Tůma.