Motorkář jel v Praze před sanitkou záchranářskou uličkou a neuhnul

Sanitka soukromého přepravce ZZS Trans Hospital Plus projížděla v pondělí po Pražském okruhu kolem obce Ořech. Zdravotníci měli namířeno do motolské nemocnice, kam vezli pacienta z Černošic se zlomeninou po pádu z lešení.

Na záznamu je vidět řidiče na motorce jedoucího před sanitkou, zatímco ostatní řidiči svá vozidla řadili ke krajům silnice a vytvářeli zákonem stanovenou záchranářskou uličku. Motorka jede dlouhou dobu před sanitkou, i když má prostor vjet mezi auta a sanitce uhnout. Nedbá ani hlasitého houkání sanitky.

Ale to nebylo všechno, záchranář Bořek Bulíček, který sanitku řídil, Novinkám popsal, co záznamu předcházelo - motorkář se podle něj na sanitku nejdřív pověsil zezadu a když se začala tvořit ulička, do uvolněného prostoru vyrazil.

Šofér nakonec s motocyklem najel ke straně silnice.

Vytváření uličky pro vozidla IZS Video: BESIP

V minulosti se podle Bulíčka záchranka mnohdy potýkala s auty, jejich řidiči zneužívali přednosti, kterou vozidla zdravotníků v souvislosti se zásahy mají, ale za poslední dva roky se tomu tak v případě dvoustopých vozidel podle něj nestalo. Ovšem motorkářů takto porušujících pravidla je prý čím dál víc. Motorky totiž běžně využívají vytvořenou záchrannou uličku v kolonách, kterou vozidla vytváří „preventivně”, i když aktuálně žádné záchranné vozidlo nejede.

Motorkář nechtěl uhnout sanitce v záchranářské uličce na Pražském okruhu Foto: ZZS Trans Hospital Plus

Případ byl podle Bulíčka navíc ojedinělý tím, že motorkář jel před sanitkou. „Motorkáři to dělají běžně a bývají za sanitkou. Dělají to záchrance a hasičům, policii ne,“ zmínil Bulíček.

Ať už jsou za nebo před sanitkou, motorkáři riskují nejen postih za nedodržení záchranářské uličky, ale hlavně riskují životy lidí, navíc patří mezi nejohroženější účastníky provozu vzhledem k tomu, že je chrání pouze oděv.

Podle Bulíčka stačí málo a může hrozit nehoda s fatálními následky. „Například se stává, že někteří řidiči se při tvorbě uličky leknou houkání sanitky za sebou a strhnou volant na opačnou stranu, než mají, v tomto případě by to mohlo být rovnou do cesty motorce,“ dodal záchranář.

BEZ KOMENTÁŘE: Několik případů zneužití záchranářské uličky Video: Policie ČR

Policie zatím neinformovala, zda se případem zabývá. Co se týče samotných uliček, jsou ukotvené v paragrafech - na silnici se dvěma pruhy v jednom směru jízdy řidiči jedoucí v levém pruhu zajíždějí co nejvíce doleva, šoféři v pruhu pravém zajíždějí co nejvíce doprava.

Pokud jsou v jednom směru tři pruhy, řidiči jedoucí v krajním levém pruhu zajíždějí co nejvíce doleva, šoféři jedoucí v pruhu prostředním a pravém zajíždějí co nejvíce doprava. Záchranářská ulička pak vznikne mezi levým a prostředním pruhem.

Podle statistik organizace ministerstva dopravy BESIP, která se věnuje prevenci ohledně bezpečnosti silničního provozu, záchranářská ulička zkrátí čas dojezdu sanitek až o čtyři minuty a šance na přežití vážně zraněných lidí je o 40 procent vyšší.