Mladý řidič srazil ve Zlíně tři seniory, kteří šli mimo přechod

„Při přejíždění do levého jízdního pruhu a prudkém brzdění narazil nejprve do vozidla zaparkovaného na parkovacím místě na levé straně vozovky a poté do tří chodců, kteří se v tu dobu blížili k chodníku. Všichni chodci po nárazu upadli na vozovku a záchranáři je převezli do nemocnice,” sdělila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.