Mladíkům, kteří strčili muže pod metro, kde zahynul, hrozí pět let

Mladík, kterému je nyní 17 let, se ke strčení do muže přiznal. Podle zdroje blízkého vyšetřování uvedl, že ho nechtěl usmrtit nebo zranit. Své počínání vysvětlil tím, že muž předtím na eskalátoru vulgárně nadával jeho kamarádce a strčil do ní. Proto si prý od něj chtěl vymoci omluvu. Dospělému by za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti hrozilo osm až 16 let vězení. U mladistvých se trestní sazby obecně snižují na polovinu, přičemž ale horní hranice sazby nesmí převyšovat pět let a spodní hranice rok odnětí svobody.