Mladíkovi, který obdivoval džihádisty, soud snížil trest

„Velice dobře věděl, jaký smysl a význam všechny tyto symboly a gesta mají,“ dodal soudce s tím, že ze strany Kobulnického nešlo o žádný žert či nadsázku. „Nelze to vnímat jinak než vědomou propagaci teroristických organizací,“ uzavřel soudce.

Podle odvolacího soudu ale pouze pět procent zajištěných výbušnin u Kobulnického v bytě mělo charakter tzv. zvukově-zábleskových složí, tedy těch, u kterých dochází k silnějšímu výbuchu. Kdyby Kobulnický plánoval teroristický útok, pak by se podle soudu mnohem více věnoval výrobě právě těchto zvukově-zábleskových složí.

Ani k obecnému ohrožení podle soudu nedošlo. „Nelze dovozovat, že by si obžalovaný počínal takovým způsobem, že by hrozil stav obecného nebezpečí,“ podotkl soudce. Zdůraznil, že při náhodném smísení určitých látek mohlo dojít k samovznícení, nicméně by je obžalovaný musel skladovat v jedné nádobě. Kobulnický ale jednotlivé látky skladoval v oddělených nádobách. Podle odvolacího soudu tak nešlo o trestný čin, Kobulnického případ nicméně postoupil báňskému úřadu k posouzení, zda nešlo o přestupek.