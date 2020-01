Mladíka, který kamarádovi rozbil hlavu pohrabáčem, soud poslal na 9,5 roku za mříže

Mladíkovi, který byl v době činu stejně jako jeho oběť pod vlivem drog, hrozilo až 18 let za mřížemi. Obžalován byl za vraždu. Krajský soud ho však poslal za mříže „jen“ za zabití, kde horní hranice zákonné sazby činí 10 roků.

Obžalovaný se u soudu doznal. Kamarád ale na něj prý zaútočil jako první, když chtěl faru opustit a vrátit se domů do Šumperka. A právě tuto skutečnost krajský soud zohlednil v jeho prospěch.

Vepřek tam po slovní potyčce, která přerostla ve fyzický konflikt, na kamaráda podle obžaloby nejprve zaútočil kuchyňským nožem. Bodl ho do oblasti obličeje a krku. Poté ho udeřil pohrabáčem do hlavy. Když pak ležel na zemi, nejméně dvanáctkrát ho udeřil pohrabáčem, rovněž do hlavy, a způsobil mu tak rozsáhlá devastující poranění, mimo jiné mozku. Napadený zemřel na místě.