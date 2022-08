Mladík zabil sekerou a nožem matku, jejího přítele i psa, dostal 16 let

Rodinná tragédie otřásla loni jen dva dny před Vánoci Znojmem. Teprve dvaadvacetiletý mladík tam brutálně zavraždil svoji matku, jejího druha, a navíc zabil i jejich psa. Mladý muž se ve středu ke svému činu u brněnského krajského soudu přiznal a ten ho poslal do vězení na 16 let. Soud jej také poslal do zabezpečovací detence.