Mladík strčil v Praze muže pod metro, dostal 3,5 roku

Mladík odsouzený do vězení vyjádřil nad činem lítost a tvrdil, že nechtěl nikoho usmrtit. Předsedkyně senátu soudu Kateřina Hayes ale podotkla, že každý člověk ví, jak je pohyb u kolejiště nebezpečný.

„Rozumová kapacita obžalovaných mladistvých byla nepochybně dostačující pro to, aby si to uvědomovali," řekla.

Mladíkům, kteří strčili muže pod metro, kde zahynul, hrozí pět let

U soudu mimo jiné vypověděl, že „dnes by muže nepraštil, ale jen postrčil”. „Dosud nepochopil, že fyzická agrese vůči jiné osobě je naprosto nepřijatelná," poznamenala soudkyně.

Dvaapadesátiletý muž zahynul pod přijíždějící soupravou metra letos 23. ledna večer. Ve stanici ho napadli tehdy šestnáctiletý a o rok mladší hoch, a to poté, co muž při procházení po eskalátorech zřejmě strčil do přítelkyně mladšího z mladíků.