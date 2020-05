Mladík dostal 10 let za ubodání muže, který mu nabízel sex místo kožichu

Soud neměl o vině obžalovaného, i díky jeho přiznání, sebemenších pochyb. Podle předsedkyně senátu Jany Miklové bylo dokázáno, že to byl právě Toman, kdo muže staršího o čtyřiačtyřicet let zavraždil.

„Chtěl bych se vám a celé vaší rodině omluvit, za to, co jsem provedl,“ řekl v soudní síni Toman manželce zavražděného. „Velice mě to mrzí. Ať už bude trest jakýkoliv, tak ho beru na vědomí. Udělal jsem, co jsem udělal,“ dodal na závěr.