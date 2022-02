Mladík chtěl po ženě na nádraží cigaretu. Když neuspěl, zbil ji

Napadení se odehrálo 31. ledna, kdy mladistvý na nádraží oslovil ženu s žádostí o cigaretu. Po záporné odpovědi následovala sprška sprostých slov. Po chvíli přešel mladý násilník k útoku. Podle policie ženu kopl do hlavy a začal se s ní přetahovat o elektronickou cigaretu.

„Mladý agresor do ženy neurvale strkal a měl se snažit dostat do kapsy její bundy. Během útoku dostala další ránu pěstí do hlavy a elektronickou cigaretu jí nakonec sebral a utekl,“ informovala mluvčí policie Zlatuše Viačková.