Mladíci ze Semilska zachránili sebevraha před vykrvácením

Chlapci okamžitě zavolali záchranou službu. Nakonec jim pomohl i dospělý kolemjdoucí, který na zraněného dohlížel až do příjezdu sanitky. „Mladíci komunikovali se zdravotníky a navigovali sanitní vůz, který přijel na místo do několika málo minut. Pacienta v kritickém stavu si následně převzal do péče lékař,“ uvedla mluvčí s tím, že muž byl převezen do jilemnické nemocnice. Jeho stav je nyní stabilizovaný.