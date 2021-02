Místo minerálky naservírovala louh. Fatální omyl zůstane bez trestu

Podle úterního verdiktu tachovského okresního soudu se Lenka Valachová (38) žádného trestného činu nedopustila. „Její jednání by ale mohlo být posouzeno jako přestupek. Proto jsem případ postoupil správnímu orgánu,“ řekl předseda senátu Miroslav Vajgant.

Tuto žíravinu nalila do skleněného džbánku a dala ho k dispozici strávníkům v restauraci. Z nich se jako první napila Xenie L., kterou poté záchranka odvezla do nemocnice s poleptaným zažívacím traktem. Kvůli trvale poškozenému jícnu jí později sociálka přiznala invalidní důchod.

„Šla jsem do chodbičky u kuchyně, kde byly umístěné dva zašlé, špinavé kanystry, ze kterých jsem minerálku běžně dolévala. Všimla jsem si, že naproti stál nový, větší kanystr, který nebyl nijak označený. Myslela jsem si, že mě provozní vyslyšela, když jsem ji upozornila, že by bylo dobré mít na pramen nové nádoby. Ještě jsem samou radostí zakřičela hurá,“ vypovídala obžalovaná.

„Zápach i zabarvení té tekutiny byly téměř stejné, jako je silně siřičitý Prusík, takže mě vůbec nenapadlo, že by to mohlo být něco jiného. Džbánek jsem dala do jídelny na bar. Pak přišla ta paní, nalila si a najednou jsem slyšela výkřik a viděla, jak plive kolem sebe,“ popisovala Valachová další sled událostí.