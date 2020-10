Ženě v Konstantinových Lázních nalili místo léčivé vody louh

Z barového pultíku restaurace lázeňského hotelu Jirásek v Konstantinových Lázních si vzala skleněný džbánek s léčivým pramenem Prusík a nalila si ho do skleničky. Ještě před hlavním chodem se napila a okamžitě pocítila silné pálení v puse. V karafě totiž byla místo minerálky žíravina, která se používá k čistění myček na nádobí, a omylem ji tam nalila jedna ze servírek.

Šestapadesátiletou Xenii J. tehdy záchranka odvezla do nemocnice s poleptaným zažívacím traktem a následně skončila v invalidním důchodu kvůli trvale poškozenému jícnu.

Na kanystru nebylo označení

Nešťastnou událost z předloňského léta začal včera projednávat Okresní soud v Tachově. Státní zástupkyně viní z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti sedmačtyřicetiletou Lenku Valachovou, která tehdy v lázeňském hotelu pracovala na brigádě jako číšnice a při přípravě nápojů měla udělat chybu.

Zápach i zabarvení té tekutiny byly téměř stejné, jako je silně siřičitý Prusík, takže mě vůbec nenapadlo, že by to mohlo být něco jiného.

„Zaměnila pramen Prusík, který byl určený pro lázeňské hosty, za čisticí prostředek. Tuto žíravinu nalila do skleněného džbánku a dala ho k dispozici hostům, ačkoliv jako pracovník manipulující s potravinami sloužícími k přímé spotřebě měla dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k újmě na zdraví hostů,“ uvedla žalobkyně Karin Hajná Steinerová.

Valachová vinu rezolutně popřela. Tvrdila, že o kanystru s chemikálií, který ten den někdo umístil hned vedle nádob s minerálkou, jí nikdo nic neřekl, navíc prý na něm nebylo zřetelné upozornění, že jde o nebezpečný obsah.

„Kolegyně mě požádala, abych doplnila Prusík do džbánků na bar. Takže jsem šla do chodbičky u kuchyně, kde byly umístěné dva zašlé, špinavé kanystry, ze kterých jsem minerálku běžně dolévala. Všimla jsem si, že naproti stál nový, větší kanystr, který nebyl nijak označený. Myslela jsem si, že mě provozní vyslyšela, když jsem ji upozornila, že by bylo dobré mít na pramen nové nádoby. Ještě jsem samou radostí zakřičela hurá,“ vzpomínala obžalovaná.

Louh v kanystru nepoznal ani kolega

Protože byl kanystr těžký a sama ho nedokázala zvednout, požádala jednoho ze zaměstnanců o pomoc. „Zápach i zabarvení té tekutiny byly téměř stejné, jako je silně siřičitý Prusík, takže mě vůbec nenapadlo, že by to mohlo být něco jiného. Džbánek jsem dala do jídelny na bar. Pak přišla ta paní, nalila si do skleničky a najednou jsem slyšela výkřik a viděla, jak plive kolem sebe,“ popisovala Valachová další sled událostí. Nejdříve si myslela, že žena dostala epileptický záchvat. Pak si všimla, že má poleptaná ústa.

„Já se považuji za velmi zodpovědného člověka a uráží mě, že hodili vinu na mě. Nikdo mě neupozornil, že tam něco takového je. Zničili mi celý život. Táhne se to už dva roky, nemám špatné svědomí, ale každý den mě bolí srdce, že se to stalo. Je to vůči mně nefér,“ rozbrečela se Valachová. Je samoživitelkou, stará se o 12letého syna. Na živobytí si podle svých slov vydělává po brigádách.

Doživotní následky

„U oběda jsem si řekla, že udělám něco pro své zdraví. Proto jsem si nalila Prusíkův pramen, který byl na výčepním pultu ve džbánu. Jakmile jsem se napila, věděla jsem, že je něco špatně. Začala mě pálit pusa a zbytek tekutiny jsem vyplivla. Nějaká paní mi podala vodu na vypláchnutí úst. U pultu jsem se zeptala, co v tom bylo, a dostala jsem odpověď, že Prusíkův pramen. Na to jsem řekla, že to není možné. Pak mě odvezla záchranka do nemocnice,“ vypověděla poškozená.

Kromě problémů se zažívacím ústrojím musí docházet i k psychiatrovi. „Na jícnu se mi vytvořily jizvy, které ho stahují. Proto musím chodit každý měsíc na dilataci, což je násilné roztahování jícnu. Lékaři mě upozornili na to, že bude nutná transplantace,“ uzavřela Xenie L.

Znalec z oboru bezpečnosti práce považuje za viníka zaměstnavatele obžalované, tedy provozovatele lázní. „Skladoval nebezpečné látky v prostorách chodby, což je v rozporu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pokud někde umisťuje tyto nebezpečné látky, je povinen s tím seznámit všechny zaměstnance. Obžalovaná ale potřebné informace neobdržela,“ prohlásil znalec.