Mikulov trápí bezohlední cyklisté

V úzké jednosměrné ulici v protisměru, mezi pěšími na chodnících, na náměstí mezi korzujícími turisty, ve městě není místo, kde by nebylo možné potkat cyklisty. Nemalá část jich ohrožuje okolí i sebe. U vjezdu na náměstí, které je určeno pro pěší a jen zásobování a dopravní obsluha je smí projet v jednom směru, stojí kromě značení jednosměrné ulice navíc i tabule s příkazem – Cyklisto, sesedni z kola. Realita? Jako by tam značky nikdy nebyly.

„Neukáznění cyklisté, to není problém jednoho roku, ale něco, co řešíme nejméně nějakých pět let. Letos ale trápení s bezohlednými cyklisty dosáhlo neuvěřitelného rozměru. Protože spousta lidí nevyjela do zahraničí, vyrazili v nevídané míře na cyklistické dovolené. A s tím vzrostly i problémy,“ míní jeden z mikulovských strážníků.