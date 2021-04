Migranti jeli na podvozku kamionu po D1. Jízdu si natáčeli

Z výpovědí mužů vyplynulo, že se do Česka dostali v úkrytu na podvozku kamionu a že se chtěli dostat do Německa. „Je to velice riskantní a hlavně životu nebezpečné. Kromě nebezpečí vypadnutí na dálnici hrozilo v chladném počasí i podchlazení,“ uvedla policejní mluvčí a doplnila, že muži neopatrnost korunovali tím, že si svoji cestu v úkrytu natáčeli na mobilní telefon.