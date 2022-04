Měli zřejmě manželské problémy, myslí si lidé po výbuchu domu v Loučce

Nález těl po mnoha hodinách od výbuchu v ruinách rodinného domu nenechává ve vesnici nikoho chladným.

Černé prapory vlají u vstupu do mateřské a základní školy i na obecním úřadu. „Je to tragédie, kterou nechcete zažít. Obrovská škoda životů. Nejednalo se o problémovou rodinu. Přistěhovali se k nám do obce před téměř čtyřmi roky,“ řekla Právu místostarostka Loučky Libuše Paloušová (nez.). I pro ni to byla rána, bydlí nedaleko místa tragédie.

Dům po výbuchu hořel Foto: HZS Zlínského kraje

„Maminka byla velmi šikovná, pracovitá a velmi se starala o děti. Co na to víc říct,“ pokrčila rameny místostarostka. Šestiletý chlapec chodil do místní školky. „Děti se nás samozřejmě ptají, co se stalo. S paní ředitelkou se domlouváme, jak jim to co nejšetrněji vysvětlit. Pro chlapečka chodila do školky hlavně maminka, v posledních týdnech i tatínek. Netušili jsme, že se může stát něco tak strašného,“ uvedla jedna z učitelek, která se vracela s dětmi ke školce z dopolední procházky.

Rodina mladé slovenské maminky a jednatřicetiletého otce, údajně z Ostravska, žila v Loučce s osmi sty obyvateli asi čtyři roky. „Nikam nechodili, akcí se příliš nezúčastňovali. Ale taky nebylo velice kam chodit, když byl covid-19,“ sdělil Právu starosta obce Jaromír Kořístka (nez.).

Kamioňák byl doma

Podle místních obyvatel jezdil manžel, který po výbuchu leží ve vážném stavu v popáleninovém centru Fakultní nemocnice v Ostravě, v minulosti kamionem. „Poslední asi dva měsíce byl ale doma, snad si měl najít i novou práci. Víc však nevím. Jen to, že v poslední době mezi sebou zřejmě měli oba manželé konflikty,“ uvedl jeden z místních obyvatel.

Následky výbuchu v Loučce na Vsetínsku Foto: HZS Zlínského kraje

Především žena se starala kromě dětí i o malé hospodářství. „Měli asi třicet kusů domácích zvířat. Taková minifarmička na konci vesnice,“ podotkl místostarosta. Když byl muž doma, jezdíval po vesnici na čtyřkolce.

Podle policistů nebyl výbuch náhodný. Právu však nepotvrdili, co mohlo být jeho příčinou. „Můžu potvrdit pouze to, že případ jsme předběžně kvalifikovali jako trestný čin vraždy. Čekáme na výsledky pitvy. S podezřelým v současné době nelze provádět úkony trestního řízení, a to s ohledem na jeho zdravotní stav,“ poznamenala policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Dům v Loučce u Valašského Meziříčí po výbuchu Foto: HZS Zlínského kraje, ČTK

Mezi místními lidmi se už během neděle šířila informace, že byl vážně zraněný muž zároveň pořezaný na těle. To potvrzuje i závěr policie. „Zřejmě muselo mezi manželi dojít i k fyzickému konfliktu. Hádky mezi nimi byly,“ řekl Právu další z obyvatel Loučky.