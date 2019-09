Měl jsem zatmění, zlost v sobě, prohlásil mladík k vraždě dvouleté holčičky

Mladík letos na začátku března na pražském Chodově podle obžaloby v opilosti a bez jakéhokoliv zjevného důvodu vzal nůž se sedmnácticentimetrovou čepelí, bodl spící dvouletou dceru své partnerky do hrudníku a následně ji řízl do krku. Děvčátko nedlouho poté na následky útoku zemřelo.

Obžalovaný se před soudem odmítl k činu vyjádřit. „Asi ne. Moc se mi o tom mluvit nechce,“ odpověděl na dotaz soudkyně, jestli bude vypovídat. Soudkyně tak přečetla jeho výpověď z přípravného řízení. V ní obžalovaný uvedl, že v inkriminovaný den šla jeho partnerka, matka dítěte, do práce. On vzal holčičku na nákup, kde mimo jiné koupil dvě lahve rumu.

Po příchodu domů šla holčička spát a mladík si otevřel lahev rumu, kterou vypil. Otevřel si další a vypil zhruba polovinu. Poté se dívenka probudila, tak ji vykoupal, dal jí najíst a ona šla zase spát. Pak si prý vybavuje, že se probudil vedle dívenky. „Já nevím, prostě jsem vzal ten nůž a prostě jsem ji říznul do krku, ne úplně. Jen tak lehce,“ řekl na policii mladík. Zbytek prý ale neví.

Chtěl pro dívku hezký pohřeb

„Já nevím. Teď se k tomu přiznávám, tak bych nelhal. Já prostě nevím. Měl jsem zatmění, zlost v sobě. Nevím, proč se to událo. Už si nevzpomenu, prostě to ve mně všechno vybouchlo,“ dodal. K bodné ráně v hrudníku se nedokázal příliš vyjádřit. „To je otázka, když tam nikdo jiný nebyl. Já bych se k tomu přiznal, já prostě nevím,“ odpověděl muž na otázku vyšetřovatele, kdo mohl dívku bodnout. „Nevím, kdo ji bodnul. Mně se ale tahle věc nevybavuje, stejně to bude na mě,“ dodal.

Potom, co se probral a zjistil, co se stalo, honily se mu prý hlavou různé myšlenky. Hlavně mu šlo o to, aby dívka měla hezký pohřeb a nebyla někde „pohozená jako pes“. Proto prý rozmýšlel, že by ji někde zakopal.

„Kdybych si koupil jen jednoho ruma, tak by se to nestalo,“ prohlásil na policii.

Mladík není biologickým otcem dívky, jeho jméno nicméně figuruje v jejím rodném listě. „Bral jsem ji jako dceru,“ připustil na policii obžalovaný. S matkou zavražděné začal chodit několik měsíců před porodem. Vztah spolu neměli příliš klidný, za spory stál podle všeho většinou alkohol. Partnerka obžalovanému vytýkala jeho pití, ten se kvůli tomu zase kolikrát rozčílil. „Když mě nenaštvala, tak jsem byl v klidu. Přijde mi, že ji štvalo, že piju bez ní,“ prohlásil mladík.