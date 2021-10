Medik léčil svého psa bolestivými zákroky, zpovídá se u soudu

„Opakovaně, bez zjevných příčin sám aplikoval psovi do konečníku rektální rourku a peán. Dále mu prováděl punkce jehlou do podkoží anebo zaváděl drén do dutiny břišní. Přitom zvířeti nasazoval vlastní medikaci, jako například různá sedativa, čímž mu způsobil poškození jaterních funkcí,“ popsala Brožová „léčebné“ praktiky obviněného muže.