Matku osvobozenou kvůli vraždě syna poslal soud opět na 17 let do vězení

Čtyřiatřicetiletá Jana F. půjde za vraždu svého novorozeného syna na 17 let do vězení. V úterý o trestu rozhodl Krajský soud v Plzni. Ten musel případ znovu otevřít, protože Nejvyšší soud v Brně (NS) shodil původní verdikt, podle něhož si matka měla odsedět 17 let, kvůli nedostatku důkazů ze stolu.