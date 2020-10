Matka prodala dítě za sto tisíc. Po letech se vrátilo

Nyní se chlapec vrátil zpět do biologické rodiny. Pravomocným rozhodnutím brněnského soudu jej do péče získala jeho babička. Matrikový otec totiž mimo jiné zanedbával chlapcovu výchovu, navíc vyšlo najevo, že se takto pokoušel či pokouší kupovat i další děti.

Kupující naopak vyvázl bez trestu, zákon totiž na něco podobného nepamatuje.

„Jakémukoli bezprizornímu dítěti je dobré dát šanci a zázemí, aby vědělo, že někam patří. Dát mu důvěru. Pozitivní vzor může přijmout jen tehdy, když bude šťastné, bude ho mít někdo rád a bude si mít čeho vážit. On je na mě hrdý. Beru ho s sebou do práce, na výstavy, do divadla a on pak o tom umí celé hodiny vyprávět,“ obhajoval tehdy muž svůj postup.