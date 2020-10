Matka nechávala dceru s pedofilem, soud jí znovu vyměřil 4,5 roku

„Povaha projednávaného případu a jeho okolností je skutečně výjimečná,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Luboš Vrba. „Byla to obžalovaná, kdo fatálním způsobem selhal ve výchově nezletilé. Měla to být především ona, komu leží na srdci zdárný vývoj dítěte,“ dodal.

Vrba také připomněl, že to byla právě obžalovaná, kdo po několik měsíců vystavoval svou dcerku sexuálním útokům odsouzeného Petra Dostála, přestože věděla o jeho pedofilním zaměření. Soud podle Vrby není přesvědčen o tom, že je v nejlepším zájmu nezletilé ukládat obžalované trest nespojený s odnětím svobody.

Místo podmínky půjde do vězení. Soud zpřísnil trest matce, která nechávala dceru pedofilovi

Místo podmínky půjde do vězení. Soud zpřísnil trest matce, která nechávala dceru pedofilovi Krimi

Vrchní soud už jednou o odvolání státního zastupitelství v tomto případu rozhodoval. Letos v lednu zpřísnil původně tříletý podmíněný trest, který žena dostala od pražského městského soudu, na čtyři a půl roku „na tvrdo“. Žena si pak podala dovolání k Nejvyššímu soudu, který případ vrátil k odvolacímu soudu k novému projednání s tím, že by měl přesvědčivěji odůvodnit uložený trest a proč upřednostnil zájem státu před tzv. nejlepším zájmem dítěte.

„Opravdu lituju toho, co se stalo. Investovali jsme hodně úsilí do toho, aby (dcera) byla šťastné dítě a následky toho jednání byly co nejmenší,“ pronesla na závěr jednání žena.