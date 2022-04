Matka měla v Karlových Varech ubodat tříletou dceru. Nebyla opilá ani pod vlivem drog

Podezřelou ženu kriminalisté zadrželi na místě. Mluvčí policie Jakub Kopřiva v neděli řekl, že žena skončila v cele předběžného zadržení. „Během dnešního dne by jí mělo být sděleno obvinění z vraždy. Poté bude dán státnímu zástupci podnět k podání návrhu na její vzetí do vazby,” uvedl.

Ženu v domě nikdo ani pořádně neznal, protože se tam nastěhovala teprve nedávno. „Vůbec jsme ji nestačili ani poznat. Vím, že chodila ven s dvěma dětmi a kočárkem s třetím dítětem, ale odkud je nebo odkud přišla, to vůbec nevíme,” uvedla sousedka, která bydlí v chodbě naproti.

„Je to hrozné, co se stalo,” dodala.

Hned vedle dveří zapečetěných policejní páskou bydlí další sousedka. V době incidentu nebyla doma a neví, co se v bytě odehrálo. „Já ji viděla dvakrát, ale nikdy jsme spolu nemluvily,” konstatovala. „Poprvé tady u výtahu s dětmi a podruhé, když přišel pošťák a předával jí balíček. Jinak o ní opravdu nic nevím,” dušovala se mladá žena mezi dveřmi.

Právo dále hovořilo se ženou, která se procházela kolem domu krátce poté, co se k němu sjely sanitky a policisté. „V jednom z vozidel seděla plačící žena. Byla evidentně v šoku. Záchranáři jí říkali, že se tam nemusí vracet. Zřejmě šlo o sousedku, která je na místo zavolala,” řekla svědkyně.

Zpočátku si myslela, že se jedná nejspíš o nějakou rvačku. „Z boku bytovky byl přistavěný žebřík do okna jednoho z bytů. Dál jsem se tam nezdržovala, protože mi to přišlo neetické. Co se stalo jsem si přečetla až doma na internetu,” dodala žena.