Mašina jela jen po čtyřech kolech, popsal strojvůdce nehodu, při které vykolejilo 13 cisteren

„Byl to tehdy hrozný šok,“ vzpomínal na karambol 54letý mašinfíra, kterého před dvěma týdny policisté obvinili z obecného ohrožení. Podle nich nerespektoval rychlostní omezení na 30 km/h a úsek, kde byla trať vedena ostrými protisměrnými oblouky po mostním provizoriu, projel téměř devadesátkou.

Před sebou jsem viděl esíčko a rychlostník s třicítkou. Bylo mi hned jasný, že to nevyjde

Když tehdy vyjel z lesa, nevěřil vlastním očím. „Před sebou jsem viděl esíčko a rychlostník s třicítkou. Bylo mi hned jasný, že to nevyjde. Okamžitě jsem zatáhl rychlobrzdu, pevně se chytil a čekal, co bude,“ líčil strojvůdce, co předcházelo samotné nehodě.